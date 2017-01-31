Плющенко вошел в число послов Сочи на ЧМ-2018

Российский фигурист Евгений Плющенко стал третьим официальным послом города Сочи на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать послом одного из них – города Сочи», - цитирует РИА ФедералПресс запись спортсмена в своем Instagram. При этом он поблагодарил мэра города Анатолия Пахомова.

Плющенко также отметил, что теперь Сочи будет ассоциироваться у всех не только с пляжным отдыхом, но и «со спортом высоких достижений».