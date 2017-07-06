На пляжи Анапы приливом вынесло тонны мусора

Ненастная погода со штормом приоткрыла завесу чистоплотности жителей черноморского побережья.

За последние семь дней с пляжных территорий Анапы вывезли около 2 тысяч тонн мусора.

Более 15 км побережья от станицы Благовещенской до поселка Большого Утриша оказались загрязнены вследствие морских приливов, и стали непригодны для отдыха из-за вынесенного на берег мусора.

На данный момент арендаторы пляжей и работники санаториев в круглосуточном режиме проводят работы по очистке и приведения в порядок пляжей, сообщает Kommersant.