На пляжи Анапы приливом вынесло тонны мусора
Ненастная погода со штормом приоткрыла завесу чистоплотности жителей черноморского побережья.
За последние семь дней с пляжных территорий Анапы вывезли около 2 тысяч тонн мусора.
Более 15 км побережья от станицы Благовещенской до поселка Большого Утриша оказались загрязнены вследствие морских приливов, и стали непригодны для отдыха из-за вынесенного на берег мусора.
На данный момент арендаторы пляжей и работники санаториев в круглосуточном режиме проводят работы по очистке и приведения в порядок пляжей, сообщает Kommersant.
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