Пляжи Анапы подверглись критике губернатора
В ходе рабочей поездки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил подготовку Анапы к пляжному сезону.
Мэр Анапы Сергей Сергеев заверил, что к началу курортного сезона пляж будет полностью благоустроен.
Однако губернатор подверг критике работы по подготовке городских властей к летнему сезону.
Губернатор сравнил пляж с полосой препятствий - на нем не разровнен песок, нет лежаков и зонтиков, сообщает «Кубанские новости».
Вениамин Кондратьев посетовал на то, что с трудом смог отличить официальный пляж города от дикого пляжа – никакого благоустройства он не обнаружил, также как и решения по ремонту городских дорог в рамках подготовки к пляжному сезону.
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