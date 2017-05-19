Пляжи Анапы подверглись критике губернатора

В ходе рабочей поездки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил подготовку Анапы к пляжному сезону.

Мэр Анапы Сергей Сергеев заверил, что к началу курортного сезона пляж будет полностью благоустроен.

Однако губернатор подверг критике работы по подготовке городских властей к летнему сезону.

Губернатор сравнил пляж с полосой препятствий - на нем не разровнен песок, нет лежаков и зонтиков, сообщает «Кубанские новости».

Вениамин Кондратьев посетовал на то, что с трудом смог отличить официальный пляж города от дикого пляжа – никакого благоустройства он не обнаружил, также как и решения по ремонту городских дорог в рамках подготовки к пляжному сезону.