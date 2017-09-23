На пляже в Реутове в разгар осени установили новые шезлонги

На пляже парка «Фабричный пруд», расположенного в Реутове, установили 20 новых шезлонгов.

В дирекции городских парков заявили: «В связи с дождливым летом работы в парке «Фабричный пруд» закончились позже, чем хотелось бы. Ставить шезлонги сейчас не планировали, но для проверки обязали подрядчика 15 сентября выставить 5 штук».

Глава Реутова Станислав Каторов рассказал корреспонденту интернет-портала «Подмосковье сегодня», что шезлонги сделаны из особого материала, это позволяет использовать их и зимой и летом. Каторов подчеркнул, что лежаки оборудованы антивандальным креплением. Также он отметил, что вместе с шезлонгами на пляже установлены 10 деревянных зонтов.

Ранее стало известно, что в Реутове открыли первую станцию экомониторинга. Она будет устанавливать уровень оксида серы и азота, сероводорода и угарного газа в атмосфере. Также станция определяет направление ветра, температуру и влажность воздуха.

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