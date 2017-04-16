Пловец из Подмосковья поборется за четыре медали на чемпионате мира

Пловец из Подмосковья Евгений Рылов примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, где поборется за медали в четырех дисциплинах.

Как сообщил интернет-порталу «Подмосковье сегодня» тренер 20-летнего спортсмена Андрей Шишин, на первенстве страны в спорткомплексе «Олимпийский» Рылов выиграл три золотые медали в плавании на спине - на дистанциях в 50, 100 и 200 метров. Во всех заплывах он выполнил норматив, что дает ему право принять участие в чемпионате мира.

Наставник Рыбина подчеркнул, что спортсмен установил рекорд Европы на 200-метровой дистанции. Это, по мнению Шишина, делает его главным претендентом на золото в рамках чемпионата мира. Говоря о перспективах молодого спортсмена, Шишин добавил: «Нынешний сезон мы с Женей воспринимаем в качестве проходящего, вся подготовка нацелена на Олимпийские игры-2020 в Токио».

Подготовка пловца к соревнованиям пройдет по привычной схеме. В первые десять дней после первенства страны он будет отдыхать, а потом начнется 12-недельная подготовка. Основные тренировки пройдут на базе «Озеро Круглое», а затем Шишин намерен провести сборы в армянском Цахкадзоре.

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