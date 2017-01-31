У пловчихи Юлии Ефимовой отпало желание тренироваться в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова объявила о возвращении в Россию, она больше не будет тренироваться в США под руководством знаменитого наставника Дэвида Сало.

- Он так и сказал, мол, Юля, никаких проблем, но я просто не могу больше с тобой работать. Ему запретили сотрудничать со мной, - рассказала Ефимова в интервью RT.

По словам двукратного серебряного призера Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, было обидно еще и от того, что другие американские тренеры тоже отказались с ней работать.

- Было обидно, ведь мы долго работали вместе, но я могу понять Сало, потому что университет — его основная деятельность, а сотрудничество с нами было как бы дополнительным заработком. Но мы расстались в отличных отношениях. Дэвид много дал мне, и лучшего тренера, если конечно не брать в расчет моего папу, я не встречала. Жаль, что так вышло. А вот желание тренироваться в США напрочь отпало.

Ефимова призналась также, что планирует создать в России собственную команду, и больше никуда не собирается уезжать.

- Могу сказать одно: у нас в планах открыть в России свою команду. Уже не хочу куда-то ехать и у кого-то тренироваться. Напротив, есть желание найти хорошего тренера, чтобы он сам работал со мной в России. Для этого и нужно сформировать команду спортсменов. Да и боюсь ехать к какому-нибудь специалисту после всего произошедшего. Вдруг снова введут какие-нибудь санкции, и я останусь одна. Зачем мне это нужно? Хочу, чтобы тренер был моим, и до Олимпийских игр 2020 года включительно никуда не делся.