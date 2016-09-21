Пловчиха Ефимова продаст подаренный Кремлем BMW
Российская спортсменка Юлия Ефимова, которая на Олимпиаде в Рио завоевала две серебряные медали в плавании, выставила на продажу автомобиль BMW, подаренный ей российским государством.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента Ефимовой Анну Митькову.
- Юлия решила продать автомобиль по двум причинам. Во-первых, у нее уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только, когда бывает в России, в Волгодонске, - сказала она.
Кроме того, Ефимова хочет купить недвижимость в Москве, и ей нужны будут деньги.
В настоящее время по поводу покупки автомобиля никто не обращался.
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