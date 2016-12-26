Плотницкий рассказал о реальных потерях ВСУ при попытках прорыва под Дебальцево

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий рассказал, что попытка прорыва Вооруженных сил Украины под Дебальцево 18 декабря началась спонтанно, после того как украинская разведгруппа подорвалась на собственных минах.

- Была не совсем попытка прорыва, но можно сказать, что в целом выразилось потом в попытку прорыва. Все начиналось банально и просто – их разведгруппа подорвалась на минном поле, они пытались вытащить своих, для этого привлекли определенные силы и средства, более роты солдат они загнали на высоты около Дебальцево, - цитирует Плотницкого «Российский диалог».

В дальнейшем наступление ВСУ осуществлялось при поддержке артиллерии, но при этом Киев не менее 15 раз запрашивал режим тишины в так называемой зоне АТО.

По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили более 50 человек убитыми и около 100 ранеными. Республика потеряла шестерых военнослужащих погибшими, семеро получили ранения.

Плотницкий предупредил украинских военных о том, чтобы они оставили попытки решить вопрос силовым путем и перестали «прощупывать» оборону ЛНР.

- Результат для них всегда будет плачевным. Не стоит им испытывать нас, - пригрозил глава республики.

Ранее один из украинских солдат признался, что данные о потерях ВСУ умышленно занижаются командованием. «Я лично видел у нас 25 «двухсотых», - заявил он.