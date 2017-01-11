Плотницкий предложил Украине поменять «главный тормоз» Минских соглашений в Киеве

Выступая на пресс-конференции в Луганске, глава ЛНР Игорь Плотницкий заметил, что украинской стороне нужно поменять не членов Контактной группы на переговорах в Минске, а полностью все руководство в Киеве. Таким образом Плотницкий прокомментировал предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко сменить «переговорщиков», безуспешно занимающихся с украинской стороны вопросами обмена пленными.

- Мне кажется, что менять нужно не минских представителей, а киевских правителей, потому что основной тормоз Минских переговоров находится как раз в Киеве, - цитирует Плотницкого ЛуганскИнформЦентр.

Глава ЛНР также поделился собственным опытом участия в переговорном процессе с украинской стороной.

- Я сам был на встречах в Минске, я могу сказать, примерно, как происходило и, по всей вероятности, как докладывают мне наши представители по Минску, происходит и сейчас основная часть этих переговоров. Когда происходят переговоры, все за столом решают проблему, могут спорить, но в конце концов находят решение, с которым все согласны. Объявляется какой-то перерыв, так же было неоднократно у нас и Александр Владимирович Захарченко может это подтвердить - во время перерывов Украина, украинские представители, связываются с Киевом и после пятиминутного кофе-брейка все – решение или аннулируется или просто они убегают и не приходят на встречу, - рассказал Плотницкий.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
События: переговоры
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