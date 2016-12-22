Плотницкий обратился к гражданам ЛНР в связи с ситуацией на линии соприкосновения

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий обратился к гражданам в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

«С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ», - цитирует текст обращения Плотницкого ЛуганскИнформЦентр.

Глава ЛНР подчеркнул, что все попытки ВСУ прорвать оборону не увенчались успехом, украинским силовикам приходилось возвращаться на исходные позиции, неся серьезные потери, однако потери понесла и Народная милиция.

«Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря», - заявил Плотницкий.

По словам главы ЛНР, вся ответственность за очередное кровопролитие в Донбассе лежит на нынешней украинской власти.

«Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международных норм и законов», - подчеркнул Плотницкий.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Следующая новость Захарова задала вопросы ПАСЕ после исключения Савченко из украинской делегации

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО