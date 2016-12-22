Плотницкий обратился к гражданам ЛНР в связи с ситуацией на линии соприкосновения

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий обратился к гражданам в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

«С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ», - цитирует текст обращения Плотницкого ЛуганскИнформЦентр.

Глава ЛНР подчеркнул, что все попытки ВСУ прорвать оборону не увенчались успехом, украинским силовикам приходилось возвращаться на исходные позиции, неся серьезные потери, однако потери понесла и Народная милиция.

«Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря», - заявил Плотницкий.

По словам главы ЛНР, вся ответственность за очередное кровопролитие в Донбассе лежит на нынешней украинской власти.

«Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международных норм и законов», - подчеркнул Плотницкий.