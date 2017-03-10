Плохой сон в детстве вызывает проблемы во взрослом возрасте

Крепкий здоровый сон очень важен в детстве, заявили ученые. По их словам, если ребенок в возрасте от трех до семи лет не будет получать нужное количества сна, то в дальнейшем столкнется с проблемами контроля эмоций, внимания и общения с окружающими.

К такому же выводу специалисты пришли, опираясь на итоги исследования, проведенного сотрудниками Центральной детской больницы штата Массачусетс. По словам экспертов, недосып негативно сказывается на формировании воспоминаний, а, значит, отразится и на академической успеваемости и мотивации учиться у ребенка, - сообщает «Политика сегодня».

По причине данных фактов ученые рекомендуют родителям контролировать режим сна малыша. По их словам, если ребенка трудно уложить спать, то можно прибегнуть к таким средствам, как чаи или успокаивающие ванны и музыка.

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