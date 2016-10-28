Плохое освещение на работе влияет на самочувствие
Плохое освещение на рабочем месте препятствует производительности человека. Такое заявление сделали ученые, выяснившие, что люди не постоянно падают с ног от сонливости, потому что страдают от недосыпа. Иногда это связано с ненадлежащими условиями труда.
Зарубежные ученые определили, что люди, которые испытывают сонливость на рабочем месте, могут быть вовсе не виноваты в данной проблеме. Итоги исследований говорят о том, что при плохом освещении падает производительность труда человека, сообщает «Svopi.ru».
По словам ученых, хорошее освещение значимо не только для того, чтобы человек лучше видел все, что его окружает. Очутилось, что яркий свет улучшает настроение людей, от чего они себя лучше чувствуют, а значит и работают лучше.
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