Плохая уборка снега обошлась Подмосковью в 200 тысяч рублей

Главное управление государственного административно-технического надзора оштрафовало управляющие компании Подмосковья на 200 тысяч рублей за плохую уборку снега.

Сотрудники ведомства проводят рейды по прямому поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой, специалисты провели 228 проверок, в результате которых привели в порядок 70 муниципальных территорий и зданий.

От выпавшего снега и образовавшейся наледи по предписаниям Госадмтехнадзора очищено около 40 дворов, более 30 участков пешеходных дорог и тротуаров общей протяженностью свыше 9 километров, сообщает портал «Вести Подмосковья».

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