Плесень поможет найти внеземную жизнь

Плесень, найденная в стерильной комнате, поможет специалистам NASA обнаружить внеземную жизнь.

Эта плесень была обнаружена при проверке на загрязнения комнаты, в которой проходят исследования найденных в Антарктиде метеоритов.

Находка представляет особый интерес для ученых, так как она была сделана в абсолютно стерильном помещении.

Найденная плесень продуцирует строительные блоки белков, крайне редко встречающиеся на нашей планете и поэтому условно считающиеся внеземными, сообщает «Федерал пресс».