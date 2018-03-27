Плесень поможет найти внеземную жизнь
Плесень, найденная в стерильной комнате, поможет специалистам NASA обнаружить внеземную жизнь.
Эта плесень была обнаружена при проверке на загрязнения комнаты, в которой проходят исследования найденных в Антарктиде метеоритов.
Находка представляет особый интерес для ученых, так как она была сделана в абсолютно стерильном помещении.
Найденная плесень продуцирует строительные блоки белков, крайне редко встречающиеся на нашей планете и поэтому условно считающиеся внеземными, сообщает «Федерал пресс».
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