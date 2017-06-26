Плесень может вызывать головную боль и аллергию
Внезапная головная боль может быть вызвана с появлением плесени, считают ученые из Университета Тулузы.
Специалисты провели эксперимент, работая с тремя видами грибов, которые возникают в углах комнат и образуются на обоях. Периодически грибы уничтожались, а пробы воздуха исследовались, - сообщает «Российская газета».
Эксперты установили, что микроорганизмы проникают в воздух. При попадании в человеческий организм их яд может вызвать всяческие недомогания. Исследователи отмечают, что полностью уничтожить плесень достаточно трудно.
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