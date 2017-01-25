В плену у террористов в западном Мосуле остаются 750 тысяч мирных жителей

Представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил журналистам, что боевики террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) удерживают в западной части иракского Мосула около 750 тысяч мирных жителей.

- После 100 дней военной операции по освобождению Мосула мы и наши партнеры по гуманитарным операциям глубоко обеспокоены за жизнь 750 тысяч мирных жителей в западной части города, - цитирует Миллмана ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Он также напомнил, что власти Ирака уже объявили о начале операции по освобождению западной части города.

Ранее, 24 января главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательном освобождении восточного Мосула и скором начале следующего этапа кампании против экстремистов в западных кварталах города.