Племянники президента Венесуэлы признаны виновными в организации наркотрафика в США

Племянники президента Венесуэлы Николаса Мадуро признаны виновными в контрабанде кокаина в США. Такое решение принял суд присяжных в Нью-Йорке.

Франки Франсиско Флорес-де-Фрейтас и Эфраин Антонио Кампо-Флорес были пойманы с поличным в Гаити при покупке одного килограмма наркотиков.

Следствие полагает, что обвиняемые планировали доставить в США более 700 кг кокаина. Власти Гаити передали задержанных американским правоохранительным органам.

В октябре 2015 года подсудимые встретились на территории Венесуэлы с поставщиком, которым оказался агент Управления по борьбе с распространением наркотиков США, чтобы обсудить план доставки партии кокаина в США через Гондурас. Работавший под прикрытием агент продал венесуэльцам на пробу 1 килограмм кокаина, сообщает ТАСС.

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