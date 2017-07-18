Платформы «Эльбрус» начинают вытеснять серверы «IBM»

Российский программно-аппаратный комплекс «Эльбрус» начинает создавать конкуренцию серверам «IBM».

Первые тесты комплекса проходят в Пенсионном фонде Российской Федерации, где уже можно говорить о первом полноценном вводе «Эльбрус» в систему промышленной эксплуатации автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда.

В дальнейшем же ведомство собирается приобрести для своего проекта еще 10 машин.

Со временем ПФР планирует полностью отказаться от серверов «IBM».

Российскому аппарату еще предстоит пройти процесс отладок и доработки. Тем не менее, даже в своем нынешнем состоянии «Эльбрус» оказался готов к тому, чтобы потеснить своего зарубежного конкурента.