Плановое отключение горячей воды может остаться в прошлом

Плановое отключение горячей воды, которое ежегодно проводится в летнее время, может остаться в прошлом, считает заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его словам, соответствующее решение будет принято после проведения эксперимента в двух российских городах.

Вместе с тем, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что подобная практика уже проводится в Москве.

Она пояснила, что в некоторых районах столицы уже не отключают горячую воду, так как там были заменены трубы, а также проведена реконструкция.

Ранее Андрей Чибис заявил о желании к 2022 году выйти на плановое отключение горячей воды только на неделю, напоминает «Национальная служба новостей».