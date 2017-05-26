Плановое отключение горячей воды может остаться в прошлом
Плановое отключение горячей воды, которое ежегодно проводится в летнее время, может остаться в прошлом, считает заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
По его словам, соответствующее решение будет принято после проведения эксперимента в двух российских городах.
Вместе с тем, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что подобная практика уже проводится в Москве.
Она пояснила, что в некоторых районах столицы уже не отключают горячую воду, так как там были заменены трубы, а также проведена реконструкция.
Ранее Андрей Чибис заявил о желании к 2022 году выйти на плановое отключение горячей воды только на неделю, напоминает «Национальная служба новостей».
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