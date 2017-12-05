«Плановая» магнитная буря накрыла Землю

Землю накрыла «плановая» магнитная буря, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш.

По его словам, на Солнце сейчас только один источник активности — корональные дыры. Это области с открытыми магнитными силовыми линиями, которые уходят от Солнца в бесконечность.

Ученый отметил, что подобные бури легко прогнозируются, так как происходят с периодичностью приблизительно раз в 27 дней. Явление никогда не бывает большим, поэтому происходящее является плановым событием.

Отмечается, что «магнитная буря» должна закончиться уже 6 декабря, сообщает RT.