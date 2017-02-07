США планируют создать новый центр для информационной войны с РФ
В США планируют создать новый центр для ведения информационной войны против России, сообщили местные СМИ.
По некоторым данным, новый центр, получивший название Global Engagement Center (Центр глобального взаимодействия), будет работать через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США.
Как отмечается в материале, проект был задуман еще при президенте США Бараке Обаме. Центр должен был противостоять террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако сейчас его планируют использовать для борьбы с политическими соперниками США, в чисто которых входит и Россия. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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