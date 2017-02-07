ВСУ планируют форсировать Северский Донец

Переброска силовиками ВСУ 28 понтонов в район Луганской области говорит о наступательных амбициях Киева и планах форсировать реку Северский Донец, заявил военно-дипломатический источник в Москве.

По его словам, это только то, что находится на поверхности, но множество фактов еще скрыто.

Собеседник «РИА Новости» отметил, что действия Киева наглядно показывают, кто на самом деле готовил провокацию и виновен в эскалации напряженности в регионе.

Река Северский Донец отделяет зону, подконтрольную киевским властям в Луганской области, и территорию ЛНР в непосредственной близости от Луганска.