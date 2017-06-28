ДНР планирует поставлять уголь в Европу и Турцию
ДНР планирует начать поставки угля в Турцию и страны Европы, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
По его словам, в ДНР в связи с торговой блокадой со стороны украинских радикалов есть избыток угля.
При этом Захарченко отметил, что в июле запускается Донецкий металлургический завод и вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, поэтому в августе проблема по продаже коксующихся углей будет закрыта.
Вместе с тем, уголь остальных видов будет отправляться на экспорт, отметил глава ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости».
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