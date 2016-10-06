Планировавшийся 23 сентября пуск корабля «Союз МС-02» перенесен на 19 октября

Государственная комиссия утвердила 19 октября в качестве даты пуска транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-02» к Международной космической станции.

«Запуск назначен на 19 октября», - цитирует «Интерфакс» сообщение госкорпорации Роскосмос.

Ранее сообщалось, что во время контрольных испытаний на космодроме Байконур по техническим причинам был отложен запланированный на 23 сентября пуск «Союза» к МКС.

«Союз МС-02» должен доставить на Международную космическую станцию интернациональный экипаж, в который входят россияне Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американец Роберт Кимброу.