Планировавшийся 23 сентября пуск корабля «Союз МС-02» перенесен на 19 октября
Государственная комиссия утвердила 19 октября в качестве даты пуска транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-02» к Международной космической станции.
«Запуск назначен на 19 октября», - цитирует «Интерфакс» сообщение госкорпорации Роскосмос.
Ранее сообщалось, что во время контрольных испытаний на космодроме Байконур по техническим причинам был отложен запланированный на 23 сентября пуск «Союза» к МКС.
«Союз МС-02» должен доставить на Международную космическую станцию интернациональный экипаж, в который входят россияне Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американец Роберт Кимброу.
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