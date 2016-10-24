Планета Нибиру приблизится к Земле через 278 дней

Как сообщают ученые, уже через 278 дней к Земле подойдёт загадочная планета Нибиру. По мере приближения планета Нибиру своей гравитацией замедлит вращение Земли. Это приведет к катастрофическим следствиям, эпицентром которых станет Южный полюс.

Сучится смена полюсов, вслед за сменой начнутся потопы. Всё, что находится ниже 60 метров над уровнем моря, будет покрыто водой. Также начнут таять ледники, которые только усугубят ситуацию, сообщает «Дни 24».

Эксперты прогнозируют штормы огромной силы, землетрясения мощностью 9–11 баллов, извержение вулкана Йеллоустоун и остановку течения Гольфстрим.