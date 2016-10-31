План предвыборной кампании Клинтон составил глава совета директоров Google

Очередная часть обнародованных сайтом Wikileaks писем членов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон содержит информацию о том, что подробнейший план ведения предвыборной кампании был разработан председателем совета директоров компании Google Эриком Шмидтом.

Письмо Шмидта было адресовано бывшему руководителю офиса кандидата в президенты Шерил Миллс в апреле 2014 года.

«Аналитика, моделирование информации и инструменты оптимизации ресурсов для каждого голосующего поможет вычислить вероятность его правильного выбора. Аналитики могут строить модели демографических и социологических факторов, а также многих других атрибутов тех избирателей, которые нам нужны», — цитирует РИА «Новости» текст опубликованного Wikileaks письма.

Из переписки следует, что Шмидт предложил окружению Клинтон разместить штаб кампании в Чикаго или Нью-Йорке из-за неограниченного доступа к рынку дешевой рабочей силы.

«Важно иметь очень большую базу безработных, из которых можно выбирать сотрудников – горящих энтузиазмом, толковых и низкооплачиваемых», — посоветовал Шмидт.

Ранее Wikileaks опубликовал данные о том, что на штаб Клинтон работало руководство крупнейших интернет-поисковиков, а компания Yahoo! обещала Клинтон масштабную поддержку в социальных сетях.