Питомцы Фонда друзей балтийской нерпы просят о помощи

Тюленята, попавшие в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, нуждаются в деньгах на покупку рыбы, витаминов, лекарств и средств дезинфекции.

По словам научного сотрудника и сооснователя Фонда Елены Андриевской, всего в питомнике находятся четыре тюлененка, каждому из которых необходимо около 50 тысяч рублей.

К возвращению в родной водоем на данный момент почти готов только серый тюлень Валдай, остальные малыши еще не набрали необходимый для самостоятельной жизни вес, так как были подобраны в истощенном состоянии.

Фонд друзей балтийской нерпы обращается ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь делу спасения маленьких обитателей Балтики, сообщает «Санкт-Петербург.ру».