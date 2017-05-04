Питомцы Фонда друзей балтийской нерпы просят о помощи
Тюленята, попавшие в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, нуждаются в деньгах на покупку рыбы, витаминов, лекарств и средств дезинфекции.
По словам научного сотрудника и сооснователя Фонда Елены Андриевской, всего в питомнике находятся четыре тюлененка, каждому из которых необходимо около 50 тысяч рублей.
К возвращению в родной водоем на данный момент почти готов только серый тюлень Валдай, остальные малыши еще не набрали необходимый для самостоятельной жизни вес, так как были подобраны в истощенном состоянии.
Фонд друзей балтийской нерпы обращается ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь делу спасения маленьких обитателей Балтики, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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