Питьевая вода Крыма оставляет желать лучшего

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что недостатка в питьевой воде в Крыму нет, и не предвидится, однако признал проблему ее качества в регионе.

Отклонения в качестве воды от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах, и Евпатории.

На мероприятия по обеспечению качества воды до 2030 года запланировано направить более 36 миллиардов рублей.

Особенно страдает от низкого качества воды восточная часть полуострова, сообщает РИА Новости.