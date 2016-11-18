Питерский кинотеатр «Ленфильм» не примет к показу фильмы «Артдокфест»

Как сообщили представителям прессы причастные к фестивальным кругам лица «Артдокфеста», в рамках которого предполагаются показы в кинотеатрах Санкт-Петербурга, руководство «Ленфильма» отказалось от участия в показах.

- Тем самым, "Ленфильм" нарушил первоначальную договоренность, — рассказала Тамара Ларина, которая является официальным лицом, имеющим непосредственное отношение к мероприятию.

Как позже добавила Ларина, фестивальные показы пройдут на других площадках города.

- Когда показываешь по-настоящему документальное кино о Российской Федерации, следует, конечно же, учитывать многие риски. Один из которых — срыв договоренностей. Площадка, которая уже указана на всех наших афишах, вдруг, совершено внезапно, сообщает, что зал будет использоваться для проведения некоего культурного форума, — приводит цитату со страницы Facebook Тамары Лариной ресурс PlanetToday.

Информационный источник поясняет, что кинофестиваль "Артдокфест" собрал картины, которые затрагивают темы вооруженного конфликта на Украине, а также тему неонацизма, геноцида и многие другие болезненные для современного общества темы.

Однако, как отмечают организаторы фестиваля, в кинотеатре "Ленфильм" собирались показать зрителю наиболее «безобидные» работы художников кинематографа из общей программы "Артдокфеста".

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