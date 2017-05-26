Питерские бизнесмены ответят за незаконные свалки

Закон, запрещающий вести прием отходов под видом землеустроительных работ, появится в скором времени в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Как уточняется в материале, на ликвидацию несанкционированных свалок в городе предусмотрено 326 миллионов рублей.

Отмечается, что средства запланированы для всех районов Петербурга, кроме Центрального и Петроградского.

С начала года в Петербурге зафиксировано 389 несанкционированных свалок, 80 процентов из которых представляют собой смешанные отходы с преобладанием строительных, сообщает «Санкт-Петербург.ру».