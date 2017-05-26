Питерские бизнесмены ответят за незаконные свалки
Закон, запрещающий вести прием отходов под видом землеустроительных работ, появится в скором времени в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.
Как уточняется в материале, на ликвидацию несанкционированных свалок в городе предусмотрено 326 миллионов рублей.
Отмечается, что средства запланированы для всех районов Петербурга, кроме Центрального и Петроградского.
С начала года в Петербурге зафиксировано 389 несанкционированных свалок, 80 процентов из которых представляют собой смешанные отходы с преобладанием строительных, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость В Белом доме готовятся «осложнить жизнь России»
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии