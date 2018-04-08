В Питере умер художник Владимир Яшке

В Санкт-Петербурге умер 70-летний художник из группы «Митьки» Владимир Яшке по прозвищу «дедушка».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на одного из участников движения, он страдал от онкологии.

Яшке родился в 1948 году во Владивостоке в семье морского офицера. В 1985 году он вступил в группу «Митьки», а прозвище получил потому, что был самым старшим в команде.

Картины Яшке хранятся в собраниях Русского музея, Музея нонконформистского искусства, Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.

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