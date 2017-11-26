Письмо из Афганистана «вскружило» голову пяти гражданам Германии

Пять человек в Германии почувствовали себя плохо из-за письма с неизвестным содержимым.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на Blid, инцидент случился в участке полиции города Хемер. Женщина принесла конверт и заявила, что остерегается открывать его.

Один из сотрудников полиции вскрыл письмо, внутри него находилось неизвестное содержимое. Спустя время пять человек почувствовали тошноту и головокружение. Всем им понадобилась помощь врачей.

Уточняется, что письмо пришло из Афганистана. В настоящий момент содержимое конверта изучается.

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