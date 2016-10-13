В письмах Клинтон нашли положительные отзывы о Путине
Портал WikiLeaks опубликовал письма Хиллари Клинтон за 2013 год. В документах обнаружились положительные отзывы о Владимире Путине.
Клинтон называла российского лидера увлекательным и интересным собеседником, сообщает издание "Народные новости". Кроме того, бывшая госсекретарь отмечала, что США необходимо наладить партнерские отношения с Россией.
На сегодняшний день отношения России и США переживают период охлаждения. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатором ухудшения была не Москва. Власти РФ также неоднократно заявляли, что Россия готова сотрудничать с новым президентом США, если тот будет настроен на диалог.
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