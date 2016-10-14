Пиотровский поддержал перенос доски Маннергейму в музей

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский положительно оценил перенос памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму из центра Петербурга в музей Царского Села.

По его словам, память Маннергейму необходимо сохранять. В частности, отметил он, выставку в честь исторического деятеля проводил Эрмитаж.

- Маннергейм заслужил доску, он выдающаяся фигура, но доска - это не торжественное надгробие, это знак, что человек здесь жил. Надо было сделать более скромную доску, а так она уходит в музей, - цитирует Пиотровского «Интерфакс».

- Вообще-то плохо воевать с памятниками, не надо, - подчеркнул он.

Мемориальная доска финскому маршалу Маннергейму ночью в пятницу была размещена в качестве экспоната в Государевой Ратной палате государственного музея-заповедника «Царское село». Памятную доску демонтировали со здания на Захарьевской улице Петербурга в четверг вечером.