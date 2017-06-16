Пилоты обвинили «Аэрофлот» в экономии на зарплатах

Пилоты авиакомпании «Аэрофлот» обвинили перевозчика в экономии 40 миллиардах рублей за счет отсутствия индексации зарплат летчикам в течение пяти лет, сообщил президент «Шереметьевского профсоюза летного состава» Игорь Дельдюжов.

По его словам, «Аэрофлот» очень успешно работает, получая большую прибыль, тем не менее, индексация не проводилась в течение пяти лет. Согласно подсчетам профсоюза, 32 миллиарда рублей недополучили работники и 8 миллиардов рублей - бюджет.

«Мы не предлагаем это выплатить, мы предлагаем с этого года, с 2017, увеличить фонд оплаты труда работников на 38 процентов», - заявил Дельдюжов, пояснив, что это соответствует уровню накопленной инфляции.

Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что авиакомпания платит командирам воздушного судна (КВС) 470 тысяч рублей в месяц, а вторым пилотам - 320-350 тысяч рублей в месяц. Он также отметил, что компания не планирует повышать зарплаты, так как «у каждой должности есть потолок», сообщает «Интерфакс».

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