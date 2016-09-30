Пилоты авиарейса Пекин-Москва экстренно посадили самолет из-за пьяного мужчины

37-летнего пассажира самолета, следовавшего из Пекина в Москву, притянут к административной ответственности. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Красноярске 37-летний пассажир, нарушивший правопорядок на борту, привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции выяснили, что авиадебошир проявил неуважение к другим пассажирам самолета, употреблял ненормативную лексику и не реагировал на замечания и предупреждения работников авиакомпании.

Самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Емельяново, расположенном в Красноярске из-за правонарушителя, устроившего беспорядки на борту.