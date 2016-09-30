Пилоты авиарейса Пекин-Москва экстренно посадили самолет из-за пьяного мужчины
37-летнего пассажира самолета, следовавшего из Пекина в Москву, притянут к административной ответственности. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Красноярске 37-летний пассажир, нарушивший правопорядок на борту, привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), сообщает РИА Новости.
Сотрудники полиции выяснили, что авиадебошир проявил неуважение к другим пассажирам самолета, употреблял ненормативную лексику и не реагировал на замечания и предупреждения работников авиакомпании.
Самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Емельяново, расположенном в Красноярске из-за правонарушителя, устроившего беспорядки на борту.
Следующая новость Посольство РФ в США усилило меры безопасности
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии