Пилота разбившегося в Сочи вертолета подозревают в незаконных частных экскурсиях

Федеральное агентство воздушного транспорта имеет все основания полагать, что командир вертолета Eurocopter, потерпевшего крушение в Сочи, мог заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с организацией частных экскурсий.

«Предварительные обстоятельства авиационного происшествия указывают на то, что командир вертолета мог осуществлять коммерческую деятельность по предоставлению экскурсионных полетов, то есть предоставлять платную услугу. Для авиации общего назначения выполнение коммерческих полетов напрямую запрещено действующим воздушным законодательством и является грубейшим нарушением», - цитирует ТАСС распространенное пресс-службой Росавиации сообщение.

Как подчеркнули в Росавиации, ведомство неоднократно указывало на недопустимость выполнения коммерческих полетов на воздушных судах общего назначения.