Пилот сгоревшего в Адыгее вертолета найден
Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Адыгее, найден и дает показания полиции.
По его словам, во время опрыскивания полей в воздушном судне возникла неисправность. Пилоту пришлось экстренно посадить машину неподалеку от населенного пункта Сергиевское Гиагинского района. После этого вертолет загорелся.
Пилот утверждает, что полет, который он совершал, был разрешенным. Документы, подтверждающие это, сгорели в ходе инцидента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на СКР, что пилот мог вылететь без разрешения. После посадки он скрылся с места происшествия.
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