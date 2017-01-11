Пхеньян заявил о готовности начать ядерную войну
КНДР готова в любой момент применить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен.
По его словам, кризис на Корейском полуострове достиг своего пика и грозит перерасти в открытое противостояние.
Пхеньян заявляет, что он может отказаться от применения ядерного оружия в том случае, если с КНДР будут сняты санкции, а США и Южная Корея прекратят совместные военные учения, сообщает «Экономика сегодня».
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