Пхеньян заявил о готовности начать ядерную войну

КНДР готова в любой момент применить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен.

По его словам, кризис на Корейском полуострове достиг своего пика и грозит перерасти в открытое противостояние.

Пхеньян заявляет, что он может отказаться от применения ядерного оружия в том случае, если с КНДР будут сняты санкции, а США и Южная Корея прекратят совместные военные учения, сообщает «Экономика сегодня».