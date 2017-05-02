Пхеньян возмущен полетами бомбардировщиков США на территории Южной Кореи
Два американских стратегических бомбардировщика В-1В Lancer, которые принимали участие в совместных маневрах авианосной ударной группы США и военных Южной Кореи, разозлили руководство КНДР.
Как уточняется в материале, переброшенные с военной базы на Гуаме стратегические бомбардировщики В-1В имитировали воздушные удары по важнейшим объектам КНДР.
Агентство ЦТАК предупредило, что армия Северной Кореи внимательно следит за военными действиями США и готова ответить на провокационные действия Соединенных Штатов.
Учения Key Resolve с участием 300 тысяч южнокорейских и почти 10 тысяч американских военных продолжались в течение двух месяцев и закончились в воскресенье, сообщает «Экономика сегодня».
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