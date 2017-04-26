Пхеньян уверен в своей победе над США

КНДР не боится войны с США и уверена, что выйдет победителем из «смертельно опасной схватки с американскими империалистами». Об этом заявили в постпредстве Северной Кореи при ООН.

В постпредстве подчеркнули, что КНДР – миролюбивое государство, которое ценит поддержание мира превыше всего. Вместе с тем страна обладает «мощными средствами ядерного сдерживания».

«КНДР ответит на тотальную войну полномасштабной войной, ядерной войной, нанося ядерные удары в своем стиле и, несомненно, одержит победу», - цитирует ТАСС заявление северокорейской дипмиссии.