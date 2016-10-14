Пхеньян угрожает взять на прицел британские самолеты
КНДР сделал новое воинственное заявление. В Пхеньяне угрожают взять на прицел боевые британские самолеты, которые примут участие в предстоящих с 4 по 10 ноября учениях совместно с США и южной Кореей.
"Это является враждебным актом открытого присоединения к проискам США и Южной Кореи, направленным на разжигание новой войны против КНДР", - говорится в пресс-релизе посольства КНДР.
Власти КНДР снова пугают мир тем, что очередные маневры могут перерасти в настоящую войну, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Бывший мировой судья устроил стрельбу в Хасавюрте
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии