Пхеньян угрожает взять на прицел британские самолеты

КНДР сделал новое воинственное заявление. В Пхеньяне угрожают взять на прицел боевые британские самолеты, которые примут участие в предстоящих с 4 по 10 ноября учениях совместно с США и южной Кореей.

"Это является враждебным актом открытого присоединения к проискам США и Южной Кореи, направленным на разжигание новой войны против КНДР", - говорится в пресс-релизе посольства КНДР.

Власти КНДР снова пугают мир тем, что очередные маневры могут перерасти в настоящую войну, сообщает «Интерфакс».