Пхеньян создает ядерную ракету дальнего действия

КНДР планирует создать к концу 2017 года или к началу 2018 года межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. Дипломат-перебежчик из Пхеньяна рассказал, что ракета сможет достичь территории США.

Между тем, подготовка к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР находится на завершающей стадии. В новогоднем послании к нации Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику и назвал свою страну ядерной державой Востока.

Резолюции Совбеза ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет. В КНДР эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики США, напоминает ТАСС.