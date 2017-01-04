Пхеньян сделал шаг навстречу Сеулу

Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой улучшение отношений между КНДР и Республикой Корея называется важнейшей задачей, связанной с судьбой всей корейской нации. По мнению издания, только в случае примирения между двумя сторонами появится возможность для достижения прочного мира на Корейском полуострове и для воссоединения родины.

«Сохранение в отношениях между Севером и Югом недоверия и конфронтации равнозначно неизгладимому преступлению перед историей и будущими поколениями», - пишет ведущая газета КНДР. Авторы материала призывают всех корейцев объединить усилия, чтобы совместно противостоять вызовам сил, препятствующих независимому воссоединению Севера и Юга.

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын также призвал открыть путь для улучшения отношений между Севером и Югом усилиями всей корейской нации, наладить контакты и обмены визитами, невзирая на различия в идеологии, социальных системах, сообщает ТАСС.

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