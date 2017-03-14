Пхеньян пригрозил США «беспощадными ударами»

Армия Северной Кореи нанесет «беспощадные удары» по американским арсеналам на юге Корейского полуострова в случае нарушения суверенитета страны.

Пхеньян утверждают, что в настоящее время Штаты проводят совместные учения с Южной Кореей, направленные против КНДР. По данным ЦТАК, самолеты с американского авианосца Carl Vinson совершают вылеты к рубежам Северной Кореи для отработки ударов по ее территории.

«Если они хоть чуть-чуть нарушат наш суверенитет и достоинство, наша армия нанесет беспощадные сверхточные удары с воздуха, моря и из-под воды», - цитирует РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

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