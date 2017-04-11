Пхеньян пообещал дать «жесткий ответ» на маневры флота США

Власти Северной Кореи заявили, что дадут «жесткий ответ» на прибытие ударной группы американских военных кораблей к берегам Корейского полуострова. Пхеньян считает действия США провокацией.

«КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США. Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя», - цитирует «ТВ Центр» заявление МИД страны со ссылкой на агентство Yonhap.

В Южной Корее, в свою очередь, ожидают новых провокаций со стороны Пхеньяна после недавнего запуска баллистической ракеты.