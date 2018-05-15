Пхеньян начал демонтаж главного ядерного полигона

Руководство Северной Кореи выполняет данное ранее обещание – ликвидировать крупнейший ядерный полигон Пунгери и продемонстрировать этот процесс экспертам.

Доказательством проводимых работ служат снимки региона с орбиты, сообщает Ura.ru со ссылкой на сайт 38 North и отечественные СМИ. В частности, на полигоне разрушены несколько зданий оперативного обеспечения и демонтированы рельсы, по которым вывозился грунт.

Уцелевшие пока командные пункты предполагается разрушить во время церемонии закрытия полигона.