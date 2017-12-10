Певицу Юлию Началову задержали в столице

Певицу Юлию Началову задержали в Москве за рулем автомобиля.

Как сообщает телеканал «360», в интернете появились кадры, на которых мужчина вместе с понятыми предлагает ей пройти медицинское освидетельствование, но певица отказывается.

Пиар-агент артистки Анна Исаева сказала: «Среди ночи ее остановила толпа каких-то мужиков. Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали». Она добавила, что произошедшим занимается юрист Началовой.

В сентябре в аэропорту Турции задержали украинскую певицу Наталью Дзенькив.Сотрудникам аэропорта показалось, что 41-летняя артистка выглядет слишком молодо.