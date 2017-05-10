Певицу Катю Лель внесли в базу «Миротворца»
Певица Катя Лель внесена в базу сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма без ведома властей Украины.
«Незаконное пересечение государственной границы Украины» было допущено артисткой в ходе концертной деятельности, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ресурс.
База «Миротворца» регулярно пополняется именами звезд российских и зарубежных знаменитостей в связи с посещением мим Крыма, который Украина продолжает считать своей территорией. Так, ранее в нее были включены писатель Сергей Лукьяненко и голливудский актер Стивен Сигал, получивший некоторое время назад гражданство РФ.
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