Певицу Катю Лель внесли в базу «Миротворца»

Певица Катя Лель внесена в базу сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма без ведома властей Украины.

«Незаконное пересечение государственной границы Украины» было допущено артисткой в ходе концертной деятельности, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ресурс.

База «Миротворца» регулярно пополняется именами звезд российских и зарубежных знаменитостей в связи с посещением мим Крыма, который Украина продолжает считать своей территорией. Так, ранее в нее были включены писатель Сергей Лукьяненко и голливудский актер Стивен Сигал, получивший некоторое время назад гражданство РФ.