Певица Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Певица Рианна назвала президента США Дональда Трампа «аморальной свиньей». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

- Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое, — написала возмущенная певица в связи с ужесточением миграционного законодательства страны.

Сама Рианна также иммигрировала в Америку с Барбадоса, когда ей исполнилось 16 лет. Певица принимала участие в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «РИА Новости».

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Места: США
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